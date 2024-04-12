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Аналитик Шнейдерман: доллар останется в диапазоне 91—94 рубля

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Анастасия Белоусова
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказали, как будет меняться ситуация на валютном рынке.
Аналитик Шнейдерман: доллар останется в диапазоне 91—94 рубля
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По словам Антонова, на минувшей неделе российский рубль «продемонстрировал умеренное ослабление к основным иностранным валютам на фоне укрепления доллара США».

«Поддержку рублю оказывали меры регулятора, положительная динамика внешнеторговых показателей России, а также действия экспортёров по продаже валютной выручки. Давили на рубль ралли доллара после публикации данных по инфляции в США, дисбаланс между спросом и предложением, а также технические факторы», — сказал он.

В свою очередь, аналитик Шнейдерман спрогнозировал, что во второй половине апреля рубль может ещё незначительно уступить доллару.

«Заканчивается срок обязательной продажи валютной выручки для экспортёров, и решение о возможной пролонгации ещё не принято. Негативные макроэкономические факторы для рубля нивелируют политическая стабильность в России и высокие цены на нефть. В начале второй половины апреля доллар, вполне очевидно, останется в диапазоне 91—94 рубля», — уточнил он.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин выразил мнение, что на следующей неделе курс доллара может вернуться ближе к отметке 93 рубля.

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