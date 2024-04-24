Депозитарий Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у россиян
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Об этом пишет газета «Ведомости».
Депозитарий связал своё решение с возрастающим риском для активов клиентов. Кроме того, Clearstream призвал соблюдать введённые в отношении России санкции.
Процедура выкупа заблокированных активов началась 25 марта и продлится до 1 сентября.
Ранее стало известно, что общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking из-за заморозки российских активов составляет около €74 млн.