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Депозитарий Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у россиян

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Люксембургский депозитарий Clearstream решил не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа заблокированных бумаг у инвесторов из России.
Депозитарий Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Ведомости». 

Депозитарий связал своё решение с возрастающим риском для активов клиентов. Кроме того, Clearstream призвал соблюдать введённые в отношении России санкции. 

Процедура выкупа заблокированных активов началась 25 марта и продлится до 1 сентября. 

Ранее стало известно, что общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking из-за заморозки российских активов составляет около €74 млн.

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