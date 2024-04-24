Депозитарий Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у россиян

Люксембургский депозитарий Clearstream решил не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа заблокированных бумаг у инвесторов из России.

Об этом пишет газета «Ведомости».

Депозитарий связал своё решение с возрастающим риском для активов клиентов. Кроме того, Clearstream призвал соблюдать введённые в отношении России санкции.

Процедура выкупа заблокированных активов началась 25 марта и продлится до 1 сентября.

Ранее стало известно, что общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking из-за заморозки российских активов составляет около €74 млн.