Сумма исков российских инвесторов к Clearstream достигла €74 млн
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на соответствующий отчёт Deutsche Borse Group (Clearstream входит в эту группу) за 2023 год.
В релизе говорится, что в ряде судов в России против Clearstream возбуждены иски об обороте или возврате замороженных активов.
«Общая сумма требований, предъявленных Clearstream Banking S.A. в рамках данного разбирательства, составляет около €74 млн», — говорится в отчёте.
Уточняется, что к депозитарию направлены около 20 исков.
В октябре 2023 года госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» подала в суд на крупный европейский депозитарий Euroclear Bank, заморозивший многие ценные бумаги российских инвесторов.