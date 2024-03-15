Сумма исков российских инвесторов к Clearstream достигла €74 млн

Общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking из-за заморозки российских активов составляет около €74 млн.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на соответствующий отчёт Deutsche Borse Group (Clearstream входит в эту группу) за 2023 год.

В релизе говорится, что в ряде судов в России против Clearstream возбуждены иски об обороте или возврате замороженных активов.

«Общая сумма требований, предъявленных Clearstream Banking S.A. в рамках данного разбирательства, составляет около €74 млн», — говорится в отчёте.

Уточняется, что к депозитарию направлены около 20 исков.

В октябре 2023 года госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» подала в суд на крупный европейский депозитарий Euroclear Bank, заморозивший многие ценные бумаги российских инвесторов.