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В «Опоре России» рассказали о сотрудничестве российского бизнеса с ОАЭ

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Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал о сотрудничестве отечественного бизнеса с ОАЭ.
В «Опоре России» рассказали о сотрудничестве российского бизнеса с ОАЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Если у российских предпринимателей в ОАЭ имеются совместные производства, получается, они уже работают как местные бренды и сертификаты у них эмиратские. Таким образом, бизнес может экспортировать свою продукцию за рубежом более широко», — заявил Калинин в рамках международного бизнес-форума «Мир возможностей», который организует корпорация «Синергия» при поддержке Фонда Росконгресс.

Как отметил Калинин, власти в ОАЭ уделяют много внимания именно созданию новых продуктов, а не ведению торговли.

«Запуск продуктов с добавленной стоимостью позволяет выходить на новые рынки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией.

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