Финансист Бабин дал прогноз по курсу доллара на май

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин выразил мнение, что после майских праздников курс доллара может приблизиться к 94,5 рубля и закрепиться на этой отметке.

«Ключевым позитивом для рубля пока остаётся приближение пика налоговых платежей 25 апреля и 2 мая. Для этих целей всё больше компаний продаёт иностранную валюту, что способствует снижению её курса по отношению к рублю», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, дополнительную поддержку рублю оказывают цены на нефть и другие основные товары отечественного экспорта.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT дали прогноз курса доллара.