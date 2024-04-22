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Gasgrid Finland: газопровод Balticconnector возобновил работу после ремонта

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Газопровод Balticconnector, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, 22 апреля возобновил работу.
Gasgrid Finland: газопровод Balticconnector возобновил работу после ремонта
  • AFP

Об этом заявил директор финского оператора Gasgrid Янне Грёнлунд.

«Работа Balticconnector началась в соответствии с планами сегодня, 22 апреля», — сообщил он.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение могло появиться в результате внешнего воздействия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российскую сторону не обвиняли в повреждении газопровода Balticconnector.

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