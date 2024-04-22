Gasgrid Finland: газопровод Balticconnector возобновил работу после ремонта
- AFP
Об этом заявил директор финского оператора Gasgrid Янне Грёнлунд.
«Работа Balticconnector началась в соответствии с планами сегодня, 22 апреля», — сообщил он.
8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение могло появиться в результате внешнего воздействия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российскую сторону не обвиняли в повреждении газопровода Balticconnector.