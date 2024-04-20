Оверчук: хорошие показатели экономики России позитивно влияют на соседние страны

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что впечатляющие показатели развития экономики России позитивно влияют на соседние страны, особенно на членов ЕАЭС и СНГ.

Как он отметил на 109-й встрече заседания Комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка, в 2023 году российская экономика показала впечатляющую устойчивость и рост.

«Эти впечатляющие экономические показатели имеют позитивное влияние на соседние страны, особенно на страны ЕАЭС и государства — члены СНГ», — цитирует его ТАСС.

Ранее европейский департамент Международного валютного фонда (МВФ) подготовил доклад, в котором говорится, что российская экономика за последние два года продемонстрировала устойчивость перед масштабными санкциями.