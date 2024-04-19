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«Известия»: в России хотят упростить получение виз для иностранных инвесторов

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Правительство России намерено упростить процедуру получения виз для иностранных инвесторов.
«Известия»: в России хотят упростить получение виз для иностранных инвесторов
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на совместный законопроект Министерства экономического развития и организации «Деловая Россия».

По информации издания, российские власти хотят предложить упрощённую процедуру получения многократных деловых виз на три года. В настоящее время визы такого типа предоставляются только на год.

Для получения новых виз иностранные инвесторы должны будут сделать инвестиции на сумму от 50 млн рублей.

Изначально предлагалось выдавать документы резидентам специальных экономических зон и территорий опережающего развития. Но после обсуждений власти сочли более целесообразным предоставлять визы всем инвесторам, готовым реализовывать свои проекты в России.

Ранее правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России установила условия обмена замороженными активами с гражданами зарубежных стран.

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