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Минфин России сообщил о старте обмена замороженными активами с иностранцами

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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России установила условия обмена замороженными активами с гражданами зарубежных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
Минфин России сообщил о старте обмена замороженными активами с иностранцами
  • РИА Новости

Организатором торгов выступит ООО «Инвестиционная палата». Как отмечается в опубликованном на её сайте сообщении, иностранцы получат возможность выкупить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счёт денег на счетах типа С. Предельной суммой для сделок станет 100 тыс. рублей на каждого инвестора.

«Расчёты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утверждёнными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года», — отметили в ведомстве.

В конце февраля в Минфине сообщили, что механизм обмена заблокированными активами заработает в ближайшие недели.

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