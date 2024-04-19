Аналитик Бабин назвал юань безопасным инструментом для сбережения средств

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что юань за последние годы стал чуть ли ни единственной иностранной валютой, в которой можно безопасно хранить безналичные средства, не опасаясь санкционных ограничений.

Кроме того, в России появилось множество долговых инструментов, номинированных в юанях, отметил он в интервью Life.ru.

В то же время эксперт призвал учитывать тот факт, что на мировом рынке юань не является свободно конвертируемой валютой — власти Китая регулируют её курс, а также ограничивают вывод капитала из страны.

«Кроме того, юань относится к валютам развивающихся стран, поэтому очень чувствителен как к внутренним экономическим тенденциям, так и к трендам мировой экономики», — добавил Бабин.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.