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Аналитик Бабин назвал юань безопасным инструментом для сбережения средств

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что юань за последние годы стал чуть ли ни единственной иностранной валютой, в которой можно безопасно хранить безналичные средства, не опасаясь санкционных ограничений.
Аналитик Бабин назвал юань безопасным инструментом для сбережения средств
  • AP

Кроме того, в России появилось множество долговых инструментов, номинированных в юанях, отметил он в интервью Life.ru.

В то же время эксперт призвал учитывать тот факт, что на мировом рынке юань не является свободно конвертируемой валютой — власти Китая регулируют её курс, а также ограничивают вывод капитала из страны.

«Кроме того, юань относится к валютам развивающихся стран, поэтому очень чувствителен как к внутренним экономическим тенденциям, так и к трендам мировой экономики», — добавил Бабин.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.

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