Аналитик Бабин назвал юань безопасным инструментом для сбережения средств
- AP
Кроме того, в России появилось множество долговых инструментов, номинированных в юанях, отметил он в интервью Life.ru.
В то же время эксперт призвал учитывать тот факт, что на мировом рынке юань не является свободно конвертируемой валютой — власти Китая регулируют её курс, а также ограничивают вывод капитала из страны.
«Кроме того, юань относится к валютам развивающихся стран, поэтому очень чувствителен как к внутренним экономическим тенденциям, так и к трендам мировой экономики», — добавил Бабин.
Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.