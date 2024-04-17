Глава ВТБ Костин призвал полностью отказаться от использования SWIFT в расчётах
Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью уйти от расчётов через международную систему SWIFT.
- РИА Новости
«Нам SWIFT надо убивать в наших расчётах, надо полностью от него уходить», — цитирует его ТАСС.
Ранее Костин заявил, что финансовые учреждения дружественных стран значительно увеличили число отказов в проведении платежей из России.
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