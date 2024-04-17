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Глава ВТБ Костин призвал полностью отказаться от использования SWIFT в расчётах

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Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью уйти от расчётов через международную систему SWIFT.
Глава ВТБ Костин призвал полностью отказаться от использования SWIFT в расчётах
  • РИА Новости

«Нам SWIFT надо убивать в наших расчётах, надо полностью от него уходить», — цитирует его ТАСС.

Ранее Костин заявил, что финансовые учреждения дружественных стран значительно увеличили число отказов в проведении платежей из России.

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