Глава ВТБ сообщил об увеличении отказов в платежах от банков дружественных стран

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что финансовые учреждения дружественных стран значительно увеличили число отказов в проведении платежей из России.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на съезде Ассоциации банков России.

Как он отметил, ситуация в данном вопросе развивается динамично и «не очень радует».

«Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ужесточение вторичных санкций привело к тому, что увеличилось число отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин.

«Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций», — добавил банкир.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Казахстане Halyk Bank прекратил обслуживание карт платёжной системы МИР.