Глава ВТБ сообщил об увеличении отказов в платежах от банков дружественных стран
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на съезде Ассоциации банков России.
Как он отметил, ситуация в данном вопросе развивается динамично и «не очень радует».
«Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ужесточение вторичных санкций привело к тому, что увеличилось число отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин.
«Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций», — добавил банкир.
Ранее сообщалось, что крупнейший в Казахстане Halyk Bank прекратил обслуживание карт платёжной системы МИР.