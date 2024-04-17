Экономист Зельцер рассказал, что будет предшествовать снижению курса доллара

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил причины роста курса доллара, который превысил отметку 94 рубля впервые с конца октября 2023 года.

Причина этого — резкий рост индекса доллара (DXY) США на глобальной арене абсолютно ко всем валютам, прокомментировал эксперт для Life.ru.

По его словам, произошло это на фоне резкого падения вероятности снижения ставки ФРС.

Из внутренних факторов влияния на курс рубля Зельцер указал спекуляции на тему обнуления нормативов репатриации выручки экспортёров.

По словам аналитика, доллар может перейти в область 94,5, прежде чем рубль начнёт восстановление, а американская валюта вернётся в привычное русло — к 93,5.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.