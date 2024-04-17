RT в Telegram
Подпишись

Экономист Зельцер рассказал, что будет предшествовать снижению курса доллара

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил причины роста курса доллара, который превысил отметку 94 рубля впервые с конца октября 2023 года.
Экономист Зельцер рассказал, что будет предшествовать снижению курса доллара
  • РИА Новости

Причина этого — резкий рост индекса доллара (DXY) США на глобальной арене абсолютно ко всем валютам, прокомментировал эксперт для Life.ru.

По его словам, произошло это на фоне резкого падения вероятности снижения ставки ФРС.

Из внутренних факторов влияния на курс рубля Зельцер указал спекуляции на тему обнуления нормативов репатриации выручки экспортёров.

По словам аналитика, доллар может перейти в область 94,5, прежде чем рубль начнёт восстановление, а американская валюта вернётся в привычное русло — к 93,5.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить