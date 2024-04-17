«Известия»: четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи из России
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.
Уточняется, что среди банков крупнейший в КНР ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.
Новые ограничения также ввёл Bank of China — только небольшая доля операций ещё проходит из России в эту организацию.
Отмечается, что они связаны с риском вторичных санкций. Почти 80% платежей в КНР возвращается, но варианты оплаты товаров ещё остаются.
12 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что в этом году с конца марта банки КНР стали блокировать оплату, поступающую от компаний России.