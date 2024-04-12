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«Ъ»: банки Китая стали блокировать оплату из России за серверы и ноутбуки

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В этом году с конца марта банки КНР стали блокировать оплату, поступающую от компаний России.
«Ъ»: банки Китая стали блокировать оплату из России за серверы и ноутбуки
  • AP
  • © Tatan Syuflana

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, банки КНР начали блокировать оплату от компаний России за компоненты для сборки электроники.

Отмечается, что первые трудности с оплатой, возникшие ещё в декабре, были связаны, в частности, с готовой продукцией. Теперь возникли проблемы с компонентами для серверов, систем хранения данных и ноутбуков.

Как заявили эксперты, КНР выступает монопольным поставщиком, поэтому у российских компаний могут возникнуть значительные трудности и задержки производства.

По словам председателя Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, в декабре прошлого года американский регулятор собрал глав банковских организаций Китая и пригрозил вводом против них рестрикций в случае выявления сотрудничества с юрлицами из России.

21 марта глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин заявил, что некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях.

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