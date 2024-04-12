«Ъ»: банки Китая стали блокировать оплату из России за серверы и ноутбуки
- AP
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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как отмечается в материале, банки КНР начали блокировать оплату от компаний России за компоненты для сборки электроники.
Отмечается, что первые трудности с оплатой, возникшие ещё в декабре, были связаны, в частности, с готовой продукцией. Теперь возникли проблемы с компонентами для серверов, систем хранения данных и ноутбуков.
Как заявили эксперты, КНР выступает монопольным поставщиком, поэтому у российских компаний могут возникнуть значительные трудности и задержки производства.
По словам председателя Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, в декабре прошлого года американский регулятор собрал глав банковских организаций Китая и пригрозил вводом против них рестрикций в случае выявления сотрудничества с юрлицами из России.
21 марта глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин заявил, что некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях.