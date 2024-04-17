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Япония в марте нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 43,7%

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В Минфине Японии сообщили, что в марте страна нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом, как отметили в ведомстве, Токио снизил импорт овощей на 78% и зерновых на 94,3%.

Ранее стало известно, что импорт СПГ из России в марте увеличился на 35,7%.

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