МВФ: геоэкономическая фрагментация может быть выгодна отдельным странам

Изменение глобальных цепочек поставок в рамках геоэкономической фрагментации может быть выгодно отдельным странам.

Об этом заявил директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

«Перспективы глобального роста страдают из-за геоэкономической фрагментации. Торговые связи уже меняются. Некоторые экономики могут извлекать выгоду из перестройки глобальных цепочек поставок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 3,2%.