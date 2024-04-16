RT в Telegram
Подпишись

МВФ: геоэкономическая фрагментация может быть выгодна отдельным странам

Короткая ссылка
Изменение глобальных цепочек поставок в рамках геоэкономической фрагментации может быть выгодно отдельным странам.
МВФ: геоэкономическая фрагментация может быть выгодна отдельным странам
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом заявил директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

«Перспективы глобального роста страдают из-за геоэкономической фрагментации. Торговые связи уже меняются. Некоторые экономики могут извлекать выгоду из перестройки глобальных цепочек поставок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 3,2%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить