МВФ: геоэкономическая фрагментация может быть выгодна отдельным странам
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Об этом заявил директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
«Перспективы глобального роста страдают из-за геоэкономической фрагментации. Торговые связи уже меняются. Некоторые экономики могут извлекать выгоду из перестройки глобальных цепочек поставок», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 3,2%.