Посол: банковские проблемы с Турцией могут создать осложнения для туристов
- РИА Новости
Об этом заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.
«Конечно, если вся система финансовых расчётов утрачивает надёжность, то вполне возможно, что и в каких-то отдельных конкретных случаях могут возникнуть осложнения», — цитирует его РИА Новости.
Ерхов уточнил, что в меньшей степени это может коснуться туристов, приобретающих пакетные туры у крупных туроператоров.
Ранее в Aydınlık заявили, что компании Турции испытывают сложности из-за платёжных проблем с Россией.
Также в Турции не исключили нехватки валюты из-за платёжных проблем с Россией.