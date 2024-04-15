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Посол: банковские проблемы с Турцией могут создать осложнения для туристов

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Банковские проблемы между Москвой и Анкарой могут создать осложнения в ряде случаев для российских туристов.
Посол: банковские проблемы с Турцией могут создать осложнения для туристов
  • РИА Новости

Об этом заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

«Конечно, если вся система финансовых расчётов утрачивает надёжность, то вполне возможно, что и в каких-то отдельных конкретных случаях могут возникнуть осложнения», — цитирует его РИА Новости.

Ерхов уточнил, что в меньшей степени это может коснуться туристов, приобретающих пакетные туры у крупных туроператоров.

Ранее в Aydınlık заявили, что компании Турции испытывают сложности из-за платёжных проблем с Россией.

Также в Турции не исключили нехватки валюты из-за платёжных проблем с Россией.

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