Гросси приветствовал решение о переводе всех блоков ЗАЭС в «холодный останов»

Решение перевести все энергоблоки Запорожской АЭС (ЗАЭС) в режим «холодного останова» — положительное. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он объяснил, что охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. При этом Гросси отметил, что это не решает основной проблемы, которая связана с резким ухудшением ситуации на станции.

«Несомненно, ситуация с ядерной и физической безопасностью на этом крупном ядерном объекте остаётся крайне неустойчивой», — указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Ранее стало известно об успешном переводе энергоблока №4 ЗАЭС в режим «холодный останов».