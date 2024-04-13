Гросси приветствовал решение о переводе всех блоков ЗАЭС в «холодный останов»
- AFP
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Он объяснил, что охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. При этом Гросси отметил, что это не решает основной проблемы, которая связана с резким ухудшением ситуации на станции.
«Несомненно, ситуация с ядерной и физической безопасностью на этом крупном ядерном объекте остаётся крайне неустойчивой», — указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Ранее стало известно об успешном переводе энергоблока №4 ЗАЭС в режим «холодный останов».