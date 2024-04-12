Аналитик: с середины весны новая цель для роста будет $96 за баррель Brent

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировали, как будут меняться нефтяные цены.

Антонов отмечает, что основными драйверами движения цен стали рост запасов нефти в США за прошлую неделю, ужесточение риторики ФРС США в отношении денежно-кредитной политики, а также обострение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

«На следующей неделе вероятный диапазон по нефти составит $89—90. С середины весны новая цель для роста нефти будет находиться на отметке $96 за баррель Brent», — отметил он.

Аналитик Шнейдерман спрогнозировал продолжение роста цен на нефть до уровня $90 за баррель нефти марки Brent и до $80 — за Urals.

«Росту цен на нефть также способствует фактор сезонности — более высокий уровень потребления энергоресурсов связан с началом отпусков, посевных работ и стремлением Китая нарастить производство товаров и тем самым нивелировать потери от кризиса на рынке недвижимости», — уточнил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США постоянно используют нефть в качестве оружия.