Аналитик Голованов спрогнозировал рост стоимости биткоина в 2024 году
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В текущем году не ожидается серьёзного обвала цены BTC, поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».
По его словам, цена биткоина может резко снизиться, когда рынок достигнет пика, однако, скорее всего, это произойдёт к 2025 году.
Кроме этого, Голованов предложил инвесторам обратить внимание на блокчейны, такие как Ethereum и Solana, а также Polygon с токеном Matic, который пока оценён дешевле своих конкурентов.
Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.