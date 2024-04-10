Аналитик Голованов спрогнозировал рост стоимости биткоина в 2024 году

Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов выразил мнение, что биткоин (BTC) остаётся главной криптовалютой в 2024 году и, возможно, в 2025-м рост его стоимости продолжится.

В текущем году не ожидается серьёзного обвала цены BTC, поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, цена биткоина может резко снизиться, когда рынок достигнет пика, однако, скорее всего, это произойдёт к 2025 году.

Кроме этого, Голованов предложил инвесторам обратить внимание на блокчейны, такие как Ethereum и Solana, а также Polygon с токеном Matic, который пока оценён дешевле своих конкурентов.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.