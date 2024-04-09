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Глава Татарстана встретился с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей

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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл встречу с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей.
Глава Татарстана встретился с делегацией Ассоциации российских и турецких предпринимателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес развивал свои проекты в регионе и использовал республику как площадку для выхода на российский и евразийский рынки.

Делегация проведёт ряд встреч и круглых столов в Торгово-промышленной палате республики, посетит Единый презентационный центр. Также состоятся встречи в Агентстве инвестиционного развития.

Ранее в Казани открыли республиканско-молодёжный проект «Кадровый резерв», который пройдёт с апреля по сентябрь.

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