Аналитик Антонов: нефть настроена на рост в ближайшую неделю

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рассказали RT о факторах, влияющих на цены на нефть.

Антонов отмечает, что с конца марта нефть «по-прежнему полна оптимизма».

«Чёрное золото настроено на рост в ближайшую неделю. На этой неделе весомое воздействие на нефтяной рынок окажут мартовские данные по инфляции в США и Китае. Более высокие, чем ожидалось, темпы роста потребительских цен могут усилить ожидания по более медленному смягчению денежно-кредитной политики ФРС, что будет оказывать поддержку доллару и сдерживать рост нефтяных котировок», — считает эксперт.

Он добавил, что нефть марки Brent зависима от «геоэкономической напряжённости на Ближнем Востоке, стремительным развитием между Ираном, Израилем и ХАМАС».

«Если покупатели перекроют и закрепятся сегодня выше уровня $90,90 за баррель Brent, это откроет дорогу к $96», — отметил Антонов.

Калманович также подчеркнул, что на рост цены повлияло обострение обстановки на Ближнем Востоке и опасения полномасштабной войны Израиля с Ираном.

«В Красном море продолжаются атаки хуситов на военные корабли НАТО, что делает невозможным транспортировку нефти через Суэцкий канал. По нефти сформировался растущий тренд, есть возможность роста на этой неделе до $92—93», — объяснил собеседник RT.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что потребление нефти в мире растёт, а добыча, наоборот, снизилась.