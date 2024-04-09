Аналитик Калманович: доллар может колебаться в рамках 91—94 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рассказали RT об изменениях в курсе доллара.

Антонов отметил, что рубль «в начале апреля демонстрирует завидную устойчивость».

«Макроэкономический фон для России остаётся стабильным, а очень комфортные мировые цены на нефть обеспечивают российской валюте дополнительную поддержку», — объяснил он.

По мнению эксперта, до середины весны рубль сохранит твёрдые позиции на валютном рынке и «доллар вряд ли поднимется выше отметки 93,5 рубля».

В свою очередь, Калманович считает, что «в фокусе внимания валютных трейдеров на следующей неделе будет статистика по инфляции потребительских цен в России за март».

«Если окажется, что инфляция опять ускорилась, для рубля это будет краткосрочный негативный фактор. Ожидаем, что на этой неделе картина в рублёвых парах принципиально не изменится. Доллар может колебаться в рамках 91—94 рублей», — сказал он.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал, что на курс рубля по-прежнему влияют высокая ключевая ставка ЦБ России и уровень инфляции.