RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Калманович: доллар может колебаться в рамках 91—94 рублей

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рассказали RT об изменениях в курсе доллара.
Аналитик Калманович: доллар может колебаться в рамках 91—94 рублей
  • РИА Новости

Антонов отметил, что рубль «в начале апреля демонстрирует завидную устойчивость».

«Макроэкономический фон для России остаётся стабильным, а очень комфортные мировые цены на нефть обеспечивают российской валюте дополнительную поддержку», — объяснил он.

По мнению эксперта, до середины весны рубль сохранит твёрдые позиции на валютном рынке и «доллар вряд ли поднимется выше отметки 93,5 рубля».

В свою очередь, Калманович считает, что «в фокусе внимания валютных трейдеров на следующей неделе будет статистика по инфляции потребительских цен в России за март».

«Если окажется, что инфляция опять ускорилась, для рубля это будет краткосрочный негативный фактор. Ожидаем, что на этой неделе картина в рублёвых парах принципиально не изменится. Доллар может колебаться в рамках 91—94 рублей», — сказал он.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал, что на курс рубля по-прежнему влияют высокая ключевая ставка ЦБ России и уровень инфляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить