Инвестор Сидоров: в ближайшую неделю курс рубля будет стабильным
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
«Вместе с тем пока на фоне новостей о приостановке Мексикой экспорта нефти и очередном обострении на Ближнем Востоке мы можем наблюдать, как вслед за ценами на нефть укрепляется и рубль, а доллар и евро проседают», — объяснил собеседник RT.
Он отметил, что на фоне дополнительных нефтегазовых доходов Минфин решил увеличить объём закупки валюты в этом месяце.
«При этом ЦБ России продолжит продавать валюту из ФНБ, хотя и в значительно меньших ежедневных объёмах, чем месяцем ранее. Поэтому, на мой взгляд, с большой долей вероятности в ближайшую неделю курс рубля будет стабильным», — спрогнозировал инвестор.
По его мнению, в ближайшее время можно ожидать курс около 91 рубля за доллар, 98—99 рублей — за евро и 13 рублей — за юань.
Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара.