Инвестор Сидоров: в ближайшую неделю курс рубля будет стабильным

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал в беседе с RT, что на курс рубля по-прежнему влияют высокая ключевая ставка ЦБ России и уровень инфляции.

«Вместе с тем пока на фоне новостей о приостановке Мексикой экспорта нефти и очередном обострении на Ближнем Востоке мы можем наблюдать, как вслед за ценами на нефть укрепляется и рубль, а доллар и евро проседают», — объяснил собеседник RT.

Он отметил, что на фоне дополнительных нефтегазовых доходов Минфин решил увеличить объём закупки валюты в этом месяце.

«При этом ЦБ России продолжит продавать валюту из ФНБ, хотя и в значительно меньших ежедневных объёмах, чем месяцем ранее. Поэтому, на мой взгляд, с большой долей вероятности в ближайшую неделю курс рубля будет стабильным», — спрогнозировал инвестор.

По его мнению, в ближайшее время можно ожидать курс около 91 рубля за доллар, 98—99 рублей — за евро и 13 рублей — за юань.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара.