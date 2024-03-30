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Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара на уровне 90—94 рубля

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Анастасия Белоусова
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз курсу доллара.
Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара на уровне 90—94 рубля
  • РИА Новости

Экономист считает, что политическая и макроэкономическая стабильность в России «на фоне заметного роста экономики оставляет для российской валюты пространство для манёвра для укрепления до 89 рублей за доллар».

«Вполне вероятный диапазон на первую неделю апреля — 90—94 рубля за доллар. Рубль удержит свои позиции благодаря очень комфортным ценам на нефть. Жёсткая монетарная политика Банка России фактически исключает вероятность высокой волатильности на валютном рынке в середине весны», — уточнил он.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман дал прогноз по курсу рубля на следующий месяц.

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