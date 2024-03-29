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Специалист Шнейдерман дал прогноз по курсу рубля на апрель

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Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман дал прогноз по курсу рубля на следующий месяц.
Специалист Шнейдерман дал прогноз по курсу рубля на апрель
  • Gettyimages.ru

«В апреле ждём стабильное удержание рубля на позициях 90—94 рублей, что соответствует текущему курсу. Этот уровень будет поддерживаться тремя факторами», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, к таким факторам относится стабильно высокая ключевая ставка 16%.

«Во-вторых, налоговый период, который закончится в конце апреля. И в-третьих, решение о пролонгации продажи экспортной выручки», — добавил Шнейдерман.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какой может быть динамика курса рубля в апреле.

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