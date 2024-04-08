Торгпред Дахновский рассказал о перспективных товарах для экспорта в КНР

Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский заявил, что в обозримом будущем на китайском рынке можно ожидать спрос на продукцию российского АПК.

«Возможны некоторые прорывы по отдельным продуктам. Например, 28 февраля 2024 года три первых российских предприятия получили право на экспорт свинины в КНР. Напряжённая работа по открытию китайского рынка для российских поставщиков данной продукции в общей сложности велась около десяти лет, так что нынешний результат мы воспринимаем очень позитивно», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, китайское руководство стремится диверсифицировать географию импорта.

Как отметил Дахновский, перспективными для экспорта в КНР также считаются мясная продукция, соя, растительные масла, рапс, морепродукты, кормовые культуры, горох, мука, кондитерские изделия, напитки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что компании из Подмосковья представят продукцию на выставке в КНР.