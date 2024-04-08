RT в Telegram
Подпишись

Торгпред Дахновский рассказал о перспективных товарах для экспорта в КНР

Короткая ссылка
Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский заявил, что в обозримом будущем на китайском рынке можно ожидать спрос на продукцию российского АПК.
Торгпред Дахновский рассказал о перспективных товарах для экспорта в КНР
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Dosogne

«Возможны некоторые прорывы по отдельным продуктам. Например, 28 февраля 2024 года три первых российских предприятия получили право на экспорт свинины в КНР. Напряжённая работа по открытию китайского рынка для российских поставщиков данной продукции в общей сложности велась около десяти лет, так что нынешний результат мы воспринимаем очень позитивно», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, китайское руководство стремится диверсифицировать географию импорта.

Как отметил Дахновский, перспективными для экспорта в КНР также считаются мясная продукция, соя, растительные масла, рапс, морепродукты, кормовые культуры, горох, мука, кондитерские изделия, напитки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что компании из Подмосковья представят продукцию на выставке в КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить