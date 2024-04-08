Торгпред Дахновский рассказал о перспективных товарах для экспорта в КНР
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«Возможны некоторые прорывы по отдельным продуктам. Например, 28 февраля 2024 года три первых российских предприятия получили право на экспорт свинины в КНР. Напряжённая работа по открытию китайского рынка для российских поставщиков данной продукции в общей сложности велась около десяти лет, так что нынешний результат мы воспринимаем очень позитивно», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, китайское руководство стремится диверсифицировать географию импорта.
Как отметил Дахновский, перспективными для экспорта в КНР также считаются мясная продукция, соя, растительные масла, рапс, морепродукты, кормовые культуры, горох, мука, кондитерские изделия, напитки.
Ранее телеканал «360» сообщал, что компании из Подмосковья представят продукцию на выставке в КНР.