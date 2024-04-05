RT в Telegram
Подпишись

Мантуров: у России есть все компетенции для ремонта оборудования на НПЗ

Короткая ссылка
У России есть все компетенции для ремонта оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших в результате атак дронов, заверил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров: у России есть все компетенции для ремонта оборудования на НПЗ
  • РИА Новости

«Куда прилетают дроны — это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление. Если вопрос «ремонтируем или не ремонтируем» — конечно же, да. Всё ремонтируется. У нас есть полностью компетенции», — сказал министр журналистам, его слова приводит РИА Новости.

В Кремле ранее заявили, что киевский режим продолжает террористическую активность, нанося удары беспилотниками по объектам в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить