У России есть все компетенции для ремонта оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших в результате атак дронов, заверил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Куда прилетают дроны — это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление. Если вопрос «ремонтируем или не ремонтируем» — конечно же, да. Всё ремонтируется. У нас есть полностью компетенции», — сказал министр журналистам, его слова приводит РИА Новости.

В Кремле ранее заявили, что киевский режим продолжает террористическую активность, нанося удары беспилотниками по объектам в России.