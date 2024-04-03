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Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила

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Премьер-министр Михаил Мишустин выступает против идеи отказа от бюджетного правила. По его словам, это подразумевает отказ от накопления резервов, чего допустить нельзя.
Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила
  • РИА Новости

Глава правительства ответил на вопросы депутатов в Госдуме. Мишустин напомнил, что текущий безопасный уровень долга, то есть отношение госдолга к ВВП, в России составляет примерно 17%.

«Посмотрите на наших в кавычках, или бывших, или партнёров сегодняшних — там всё совершенно по-другому обстоит. Это касается и предложения отказаться от бюджетного правила и накапливать ФНБ. Если мы откажемся — это значит, мы откажемся от накопления резервов. Так делать нельзя. Это уже было в 90-е годы, когда жили надеждой на то, что Запад не бросит, поможет. Сегодня, я надеюсь, ни у кого нет никаких иллюзий. Рассчитывать нам нужно только на самих себя», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Как стало известно 3 апреля, Минфин в апреле намерен ежедневно направлять по 11,2 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота. Центробанк будет «зеркалировать» эти операции на внутреннем рынке и дополнительно продавать ещё 11,8 млрд рублей в день.

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