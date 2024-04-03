РБК: Центробанк сократит продажи валюты на рынке почти в 12 раз
- РИА Новости
«Объём чистых продаж валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ будет равен эквиваленту 600 млн рублей, что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее», — пишет издание.
Как отмечает Минфин, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 млрд рублей.
Операции будут проводиться с 5 апреля по 7 мая.
В январе ЦБ сообщил, что золотые резервы России по итогам прошлого года обновили рекорд, достигнув $155,9 млрд.