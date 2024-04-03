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РБК: прокуратура сочла недобросовестной покупку акций завода в Соликамске

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Прокуратура Пермского края считает, что владельцы акций Соликамского магниевого завода не являются добросовестными приобретателями вне зависимости от того, как они купили бумаги.
РБК: прокуратура сочла недобросовестной покупку акций завода в Соликамске
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале РБК со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что в ходе проведённой прокуратурой проверки было выявлено, что приватизацию проводил неуполномоченный орган, который не отправил документы о преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России.

В ведомстве сослались на ст. 302 Гражданского кодекса России («Истребование имущества от добросовестного приобретателя») и заявили, что владеющие акциями АО «Соликамский магниевый завод» являются недобросовестными покупателями, так как имущество выбыло из России вне её воли.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность прецедентом отъёма акций частных инвесторов.

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