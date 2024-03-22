Набиуллина выразила обеспокоенность прецедентом отъёма акций частных инвесторов

Центробанк России обратил внимание на прецеденты изъятия у частных инвесторов акций, приобретённых на организованных торгах.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что эта ситуация беспокоит регулятор.

«Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно. Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы ещё можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», — цитирует Набиуллину РБК.

Издание напоминает, что 22 марта Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов.