Инвестор Сидоров: рост нефтяных котировок продлится ещё как минимум месяц

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров объяснил в беседе с RT данные, согласно которым цена нефти марки Brent впервые с 30 октября 2023 года превысила $89 за баррель

«В самом деле, котировки нефти Brent перешагнули порог в $89 за баррель, чего не было уже долгое время. Я вижу несколько причин такой динамики. Во-первых, цены на нефть Brent и WTI завершили март и I квартал 2024 года в целом уверенным ростом — так что сейчас мы видим продолжение этого тренда», — объяснил эксперт.

Во-вторых, по его словам, многие ведущие биржи закрыты с конца прошлой недели — в Европе череда пасхальных праздников.

«И, наконец, рынок отреагировал на заявления Мексики о приостановке экспорта. Кроме того, после атаки Израиля на консульство Ирана в Сирии обстановка на Ближнем Востоке может продолжить накаляться, что также выльется в рост нефтяных котировок. Всё вместе это вылилось в стабильный рост котировок, и, на мой взгляд, ситуация продлится ещё как минимум месяц», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила $89 за баррель впервые с 30 октября прошлого года.