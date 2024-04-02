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Цена нефти Brent превысила $89 за баррель впервые с 30 октября прошлого года

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Цена нефти марки Brent продолжает расти, впервые с 30 октября 2023 года она превысила $89 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Цена нефти Brent превысила $89 за баррель впервые с 30 октября прошлого года
  • РИА Новости

Ранее 2 апреля стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 31 октября 2023 года превысила $88.

30 марта экономист Андрей Лобода в беседе с RT отмечал, что нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $86—89.

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