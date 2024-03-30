Экономист Лобода: нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $86—89

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз ценам на нефть марки Brent.

По словам экономиста, по итогам марта «баррель нефти марки Brent подорожал с $84 до $87».

«Умеренный рост спроса со стороны крупнейших экономик мира сохраняется. Эффективная работа ОПЕК+, сдерживающая темп добычи чёрного золота и макроэкономические показатели, США продолжат поддерживать цены на очень комфортном для России уровне. В начале апреля нефть марки Brent, вполне вероятно, будет торговаться в диапазоне $86—89», — считает он.

Лобода также подчеркнул, что, по его мнению, «растущий спрос со стороны Китая и Индии нивелирует понижательное влияние со стороны США и Бразилии».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2023 году нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть.