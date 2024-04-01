РБК: зависимость экономики России от экспорта достигла минимума с 1990-х годов

Доля экспорта товаров и услуг в валовом внутреннем продукте России в 2023 году рекордно снизилась. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В сообщении отмечается, что зависимость российской экономики от экспорта достигла минимального значения с 1995 года.

«Если ориентироваться на статистику Росстата, как она представлена (в 1995—2010 годах по старой методике, с 2011 года — по новой), то доля экспорта стала минимальной за всё время её существования с 1995 года», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики среди стран G20.