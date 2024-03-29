Лебедев: страны СНГ могут создать замену SWIFT

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что страны Содружества способны создать собственную эффективную систему взаимных расчётов вместо SWIFT.

Во время выступления на пленарной сессии Международного экономического форума государств — участников СНГ он подчеркнул, что у государств имеется достаточный потенциал для создания новой системы, передаёт ТАСС.

«Создать эффективную систему взаимных расчётов и банковских платежей взамен SWIFT, чтобы никто не заглядывал в наш карман, нам вполне, уважаемые коллеги, по силам», — добавил Лебедев.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT.