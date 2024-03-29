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Лебедев: страны СНГ могут создать замену SWIFT

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Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что страны Содружества способны создать собственную эффективную систему взаимных расчётов вместо SWIFT.
Лебедев: страны СНГ могут создать замену SWIFT
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Во время выступления на пленарной сессии Международного экономического форума государств — участников СНГ он подчеркнул, что у государств имеется достаточный потенциал для создания новой системы, передаёт ТАСС.

«Создать эффективную систему взаимных расчётов и банковских платежей взамен SWIFT, чтобы никто не заглядывал в наш карман, нам вполне, уважаемые коллеги, по силам», — добавил Лебедев.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT.

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