Лебедев: страны СНГ могут создать замену SWIFT
- © Фотохост-агентство РИА Новости
Во время выступления на пленарной сессии Международного экономического форума государств — участников СНГ он подчеркнул, что у государств имеется достаточный потенциал для создания новой системы, передаёт ТАСС.
«Создать эффективную систему взаимных расчётов и банковских платежей взамен SWIFT, чтобы никто не заглядывал в наш карман, нам вполне, уважаемые коллеги, по силам», — добавил Лебедев.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT.