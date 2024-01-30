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Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT

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Многие страны думают об альтернативах SWIFT, так как система международных платежей становится рискованной, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT
  • Legion-Media

«Появились риски использования устоявшейся международной платёжной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей», — сказала она в интервью РИА Новости.

Ранее Набиуллина сообщала, что Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений.

Она добавила, что к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.

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