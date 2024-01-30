Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT
- Legion-Media
«Появились риски использования устоявшейся международной платёжной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей», — сказала она в интервью РИА Новости.
Ранее Набиуллина сообщала, что Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений.
Она добавила, что к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.