Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT

Многие страны думают об альтернативах SWIFT, так как система международных платежей становится рискованной, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Появились риски использования устоявшейся международной платёжной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей», — сказала она в интервью РИА Новости.

Ранее Набиуллина сообщала, что Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений.

Она добавила, что к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.