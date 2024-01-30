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Набиуллина: Россия обсуждает с БРИКС взаимодействие систем передачи финсообщений

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Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений.

Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, у России существует система передачи финансовых сообщений, являющаяся альтернативой SWIFT. Кроме того, аналогичная инфраструктура есть и у некоторых других стран.

«Мы ведём дискуссии о взаимодействии таких платформ, но здесь важны интерес и техническая готовность наших партнёров», — сказала Набиуллина.

При этом, она добавила, что к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.

Также Набиуллина заявила, что рост мировой экономики замедляется, но рецессии удалось избежать.

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