Набиуллина: Россия обсуждает с БРИКС взаимодействие систем передачи финсообщений

Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений.

Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, у России существует система передачи финансовых сообщений, являющаяся альтернативой SWIFT. Кроме того, аналогичная инфраструктура есть и у некоторых других стран.

«Мы ведём дискуссии о взаимодействии таких платформ, но здесь важны интерес и техническая готовность наших партнёров», — сказала Набиуллина.

При этом, она добавила, что к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.

Также Набиуллина заявила, что рост мировой экономики замедляется, но рецессии удалось избежать.