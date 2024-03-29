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Аналитик Антонов высказался о динамике курса рубля

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса рубля.
Аналитик Антонов высказался о динамике курса рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Savushkin

«На курс рубля влияли как позитивные, так и негативные факторы. Поддержку в конце месяца обеспечивали жёсткая денежно-кредитная политика, высокие цены на нефть и обязательная продажа валютной выручки в соответствии с президентским указом», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, после завершения налогового периода он ожидает рост доллара выше 93,30 рубля с последующим продвижением в сторону 97,50 рубля к 20 апреля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, какой может быть динамика курса рубля в апреле.

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