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Новак: оборудование на Нижегородском НПЗ восстановят за 1—2 месяца

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Вице-премьер России Алексанр Новак сообщил, что компания «ЛУКОЙЛ» сможет восстановить оборудование на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе в течение одного-двух месяцев.
Новак: оборудование на Нижегородском НПЗ восстановят за 1—2 месяца
  • РИА Новости

Как рассказал Новак, в настоящий момент идут восстановительные работы, производится новое оборудование. 

«Компания планирует, что в течение одного-двух месяцев оборудование будет восстановлено», — цитирует его ТАСС.

12 января на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошёл инцидент на технологической установке, её работа была временно остановлена.

Минэнерго вместе с нефтяными компаниями разработало меры для бесперебойных поставок топлива на внутреннем рынке, пока специалисты ремонтируют предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

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