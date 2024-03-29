Новак: оборудование на Нижегородском НПЗ восстановят за 1—2 месяца

Вице-премьер России Алексанр Новак сообщил, что компания «ЛУКОЙЛ» сможет восстановить оборудование на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе в течение одного-двух месяцев.

Как рассказал Новак, в настоящий момент идут восстановительные работы, производится новое оборудование.

«Компания планирует, что в течение одного-двух месяцев оборудование будет восстановлено», — цитирует его ТАСС.

12 января на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошёл инцидент на технологической установке, её работа была временно остановлена.

Минэнерго вместе с нефтяными компаниями разработало меры для бесперебойных поставок топлива на внутреннем рынке, пока специалисты ремонтируют предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».