Новак: оборудование на Нижегородском НПЗ восстановят за 1—2 месяца
- РИА Новости
Как рассказал Новак, в настоящий момент идут восстановительные работы, производится новое оборудование.
«Компания планирует, что в течение одного-двух месяцев оборудование будет восстановлено», — цитирует его ТАСС.
12 января на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошёл инцидент на технологической установке, её работа была временно остановлена.
Минэнерго вместе с нефтяными компаниями разработало меры для бесперебойных поставок топлива на внутреннем рынке, пока специалисты ремонтируют предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».