Минэнерго: ЛУКОЙЛ разработал план по устранению неполадок на НПЗ

Минэнерго вместе с нефтяными компаниями разработало меры для бесперебойных поставок топлива на внутреннем рынке, пока специалисты ремонтируют предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Министерство в своём Telegram-канале подтвердило, что на нижегородском НПЗ начался внеплановый ремонт одной из установок каталитического крекинга. В результате произошло снижение производства автомобильных бензинов, однако компанией уже разработан план по устранению неполадок в минимально возможный срок.

Члены оперативного штаба заверили, что потребности внутреннего рынка будут​ удовлетворены благодаря уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

«Производство автомобильного бензина на российских предприятиях полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка, товарные запасы составляют почти 2 млн т, что более чем достаточно для удовлетворения спроса», — сообщило Минэнерго.

12 января на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошёл инцидент на технологической установке, её работа временно остановлена.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что специалисты ЛУКОЙЛа будут стремиться отремонтировать вышедшую из строя установку до весны. По данным собеседников, причиной остановки работы технологической установки стала поломка иностранного оборудования.