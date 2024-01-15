«Ъ»: ЛУКОЙЛ постарается до весны завершить ремонт на Нижегородском НПЗ

Специалисты ЛУКОЙЛа будут стремиться отремонтировать вышедшую из строя установку на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе до весны, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По сведениям издания, речь идёт о проблемах с установкой каталитического крекинга, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин. Журналисты отмечают, что причиной остановки работы «технологической установки» стала поломка иностранного оборудования. Всего таких установок на НПЗ две, говорится в статье. По данным газеты, обе установки перестали работать.

Сама энергетическая компания эти подробности не подтверждает, называя аварию «инцидентом на технологической установке». В ЛУКОЙЛе при этом пообещали удовлетворить «потребности внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счёт всех имеющихся ресурсов».

12 января на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошёл инцидент на технологической установке, её работа временно остановлена.