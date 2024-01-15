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«Ъ»: ЛУКОЙЛ постарается до весны завершить ремонт на Нижегородском НПЗ

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Специалисты ЛУКОЙЛа будут стремиться отремонтировать вышедшую из строя установку на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе до весны, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Ъ»: ЛУКОЙЛ постарается до весны завершить ремонт на Нижегородском НПЗ
  • РИА Новости

По сведениям издания, речь идёт о проблемах с установкой каталитического крекинга, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин. Журналисты отмечают, что причиной остановки работы «технологической установки» стала поломка иностранного оборудования. Всего таких установок на НПЗ две, говорится в статье. По данным газеты, обе установки перестали работать.

Сама энергетическая компания эти подробности не подтверждает, называя аварию «инцидентом на технологической установке». В ЛУКОЙЛе при этом пообещали удовлетворить «потребности внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счёт всех имеющихся ресурсов».

12 января на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошёл инцидент на технологической установке, её работа временно остановлена.

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