Yandex N.V. подготовила активы к продаже, передав их на российское юрлицо

Yandex N.V. подготовила активы к продаже, передав их на российское юридическое лицо.

Об этом сообщили в компании.

«Нидерландская Yandex N.V. провела внутреннюю реорганизацию группы компаний «Яндекса» и сформировала периметр активов для последующей продажи консорциуму частных инвесторов», — говорится в заявлении.

Данные активы переданы будущей головной компании «Яндекса» — МКПАО «Яндекс», которая до закрытия первого этапа сделки будет находиться под контролем Yandex N.V.

Ожидается, что оставшиеся условия для закрытия первого этапа будут выполнены в ближайшие недели — стороны договорились продлить отведённый на это срок до 30 апреля.

В декабре «Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района на острове Октябрьский. Как писали «Ведомости», правительственная комиссия одобрила сделку по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V.