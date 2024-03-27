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«Ведомости»: банки Швейцарии закрывают счета россиянам с двойным гражданством

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Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, имеющих помимо швейцарского ещё и российский паспорт.
«Ведомости»: банки Швейцарии закрывают счета россиянам с двойным гражданством
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнёра швейцарского юридического бюро Leolex Романа Кудинова.

Также издание указывает, что информацию об этом подтверждает партнёр мультисемейного офиса ITSWM Екатерина Попова.

Уточняется, что в перечень таких финансовых учреждений входят, например, UBS и Credit Suisse — их клиенты с двойным гражданством уже столкнулись с такой ситуацией.

По данным издания, некоторые подобные клиенты уже рассматривают возможность подачи иска, в частности с точки зрения дискриминации.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает, что прибыль банков в 2024 году может составить до 2,8 трлн рублей.

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