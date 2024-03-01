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Набиуллина: прибыль банков в 2024 году может составить до 2,8 трлн рублей

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает, что прибыль банков в 2024 году может составить до 2,8 трлн рублей.
Набиуллина: прибыль банков в 2024 году может составить до 2,8 трлн рублей
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала на ежегодной встрече с руководством Банка России «Регулирование ЦБ России деятельности участников финансового рынка».

В своём выступлении Набиуллина отметила, что банковский сектор во многом восстановился после кризисного 2022 года, банки существенно нарастили бизнес, вышли на рекордные темпы кредитования и показали высокую прибыль.

«Это, кстати, облегчает и выход из регуляторных послаблений. Мы ожидаем, что в этом году банки продолжат вносить свой вклад в развитие экономики, останутся прибыльными. По предварительным оценкам, прибыль в этом году может составить от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей в целом по банковскому сектору», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина предложила ввести лимиты на внесение наличных в банкоматах.

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