Центробанк России сообщил о падении прибыли российских банков в феврале на 22%

Центральный банк России опубликовал материалы, из которых следует, что в феврале банки страны сократили чистую прибыль на 22% по сравнению с январём — до 275 млрд рублей.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Чистая прибыль сектора составила 275 млрд рублей, что на 79 млрд рублей, или 22%, ниже результата января (около 354 млрд рублей), но сопоставимо с прибылью за февраль 2023 года (293 млрд рублей)», — указывается в материалах.

Вместе с этим отмечается, что число прибыльных банков снизилось до 248, а их доля от общего числа банков — примерно до 77%.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает, что прибыль банков в 2024 году может составить до 2,8 трлн рублей.