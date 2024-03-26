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Центробанк России сообщил о падении прибыли российских банков в феврале на 22%

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Центральный банк России опубликовал материалы, из которых следует, что в феврале банки страны сократили чистую прибыль на 22% по сравнению с январём — до 275 млрд рублей.
Центробанк России сообщил о падении прибыли российских банков в феврале на 22%
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Чистая прибыль сектора составила 275 млрд рублей, что на 79 млрд рублей, или 22%, ниже результата января (около 354 млрд рублей), но сопоставимо с прибылью за февраль 2023 года (293 млрд рублей)», — указывается в материалах.

Вместе с этим отмечается, что число прибыльных банков снизилось до 248, а их доля от общего числа банков — примерно до 77%.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает, что прибыль банков в 2024 году может составить до 2,8 трлн рублей.

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