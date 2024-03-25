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Специалист Тимошенко объяснил ослабление курса юаня к доллару

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Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко высказался об ослаблении курса юаня к доллару.
Специалист Тимошенко объяснил ослабление курса юаня к доллару
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО эксперт напомнил, что Народный банк Китая сохранил без изменений ключевые краткосрочные и среднесрочные кредитные ставки.

«В рамках поддержки курса китайской валюты государственные банки КНР приступили к покупкам юаня за доллары. Дополнительным экономическим стимулом способно стать снижение нормы резервирования для банков», — заявил он.

По его словам, к неблагоприятным факторам для юаня относятся риски усиления оттока капитала и новости о том, что доходность китайских гособлигаций продемонстрировала существенное снижение.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов выразил мнение, что курс юаня к доллару продолжит снижаться.

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