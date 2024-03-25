Аналитик Зварич прокомментировал рост ставок по депозитам в юанях
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В беседе с «Российской газетой» эксперт отметил, что увеличение торгового оборота между Россией и КНР, а также перевод расчётов в нацвалюты способствовали росту интереса бизнеса к кредитованию в юанях.
«В этой связи банкам стало интереснее привлекать средства от населения в данной валюте в виде вкладов, что привело к росту ставок по таким депозитам», — пояснил он.
Как напомнил Зварич, юань выступает валютой страны, которая является одним из лидеров глобальной экономики.
«Учитывая недружественный статус доллара и евро и низкие ставки по вкладам в данных валютах, юань стал полноценной альтернативой им, хоть и имеет специфические риски, связанные с его динамикой на мировом рынке», — заключил он.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов выразил мнение, что курс юаня к доллару продолжит снижаться.