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Аналитик Зварич прокомментировал рост ставок по депозитам в юанях

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Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич объяснил рост ставок по депозитам в юанях.
Аналитик Зварич прокомментировал рост ставок по депозитам в юанях
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В беседе с «Российской газетой» эксперт отметил, что увеличение торгового оборота между Россией и КНР, а также перевод расчётов в нацвалюты способствовали росту интереса бизнеса к кредитованию в юанях.

«В этой связи банкам стало интереснее привлекать средства от населения в данной валюте в виде вкладов, что привело к росту ставок по таким депозитам», — пояснил он.

Как напомнил Зварич, юань выступает валютой страны, которая является одним из лидеров глобальной экономики.

«Учитывая недружественный статус доллара и евро и низкие ставки по вкладам в данных валютах, юань стал полноценной альтернативой им, хоть и имеет специфические риски, связанные с его динамикой на мировом рынке», — заключил он.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов выразил мнение, что курс юаня к доллару продолжит снижаться.

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